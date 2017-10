Munich : au moins 6 personnes attaquées au couteau, un suspect arrêté

Après plus de trois heures de traque, la police de Munich a arrêté ce samedi à la mi-journée un individu qu'elle soupçonne d’avoir attaqué avec un couteau plusieurs personnes en début de matinée. Elle procède actuellement à certaines vérifications afin de savoir s'il s'agit bien de l'auteur des coups de couteaux.





Les faits se sont produits vers 8h30 sur la Rosenheimer Platz, à l'est du centre-ville. Au moins, six personnes (cinq hommes et une femme) ont été "légèrement" blessées, ont indiqué les autorités, qui ont demandé aux habitants du quartier de rester chez eux durant toute la matinée.





L’auteur de l’attaque, âgé d’une quarantaine d’année, avait pris la fuite à bord d’un vélo. Les circonstances sont encore trop floues et ne permettent pas de connaître précisément le mobile de cette attaque.