Munich : au moins 6 personnes attaquées au couteau, un suspect arrêté

Les faits se sont produits vers 8h30 sur la Rosenheimer Platz, à l'est du centre-ville de Munich. Au total, six personnes (cinq hommes et une femme) ont été agressées "au hasard" à six endroits distincts, mais seules quatre ont été blessées, d'après la police. Elles ont été victimes de coupures "superficielles" et ont aussi essuyé des coups.





L’auteur des coups de couteau, âgé d’une quarantaine d’année, avait pris la fuite à bord d’un vélo. Les circonstances sont encore trop floues et ne permettent pas de connaître précisément le mobile de cette attaque. Une conférence de presse de la police doit avoir lieu à 14 heures.