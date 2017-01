Mur avec le Mexique : pour le financer, Trump veut une taxe de 20% sur les produits mexicains

C'est la nouvelle idée de Donald Trump pour construire le fameux mur entre les Etats-Unis et le Mexique, dont il a fait la promesse pendant la campagne présidentielle. Le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, a annoncé jeudi que le président américain souhaitait le financer en taxant à 20% les produits importés du Mexique. "En faisant cela, nous pouvons récolter 10 milliards de dollars par an et facilement payer pour le mur grâce à ce seul mécanisme", a-t-il assuré.





Selon lui, "cela permet clairement d'assurer le financement de façon à ce que le contribuable américain soit respecté". Le projet aurait même été déjà évoqué avec les élus de la Chambre des représentants et du Sénat. Sans préciser comment elle serait mis en place ni quand, le porte-parole a indiqué qu'elle pourrait faire partie d'une réforme globale de la fiscalité.