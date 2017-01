Mur entre le Mexique et les Etats-Unis : pourquoi cela pourrait coincer pour Trump

À peine validé sur les registres de l'administration, le mur de Donald Trump finira-t-il par être enterré ? C'est une possibilité réelle. Si le président américain a bel et bien signé mercredi le décret lançant le projet de construction d’une muraille à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, l’affaire pourrait en effet s’avérer (très) complexe à réaliser et à rendre efficace.





Et pour cause : outre le fait que le Mexique refuse catégoriquement de participer à son financement (Donald Trump a fait monter jeudi encore un peu plus la tension avec le président du pays, Enrique Peña Nieto, en lui conseillant d'annuler sa visite prévue dans cinq jours à Washington s'il n'acceptait pas de payer le mur), estimé entre 15 et 25 milliards de dollars, plusieurs écueils, mis en lumière par le Washington Post, semblent difficiles à éviter. Le quotidien, qui a envoyé deux reporters sillonner l’ensemble de la frontière à la rencontre des habitants, montre que la promesse de campagne la plus emblématique du milliardaire devrait faire face des obstacles majeurs, sinon insurmontables.