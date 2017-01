Mur avec le Mexique, immigration : Donald Trump passe à l’attaque

Selon les informations des médias américains citant des conseillers et experts de l'immigration, Donald Trump devrait commencer par signer plusieurs ordres exécutifs limitant les flux migratoires – via l’arrêt des visas – en provenance de Syrie et de six autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique : l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Un décret interdisant temporairement l'entrée de réfugiés aux Etats-Unis, à l'exception de minorités religieuses qui fuient des persécutions, devrait également être approuvé.





"D'un point de vue juridique, il reste dans les limites de ses droits", explique Stephen Legomsky, ancien conseiller juridique en chef des services d'immigration de l'administration Obama. "Mais, d'un point de vue politique, ce serait une idée désastreuse car il y a aujourd'hui de tels besoins humanitaires pour les réfugiés."