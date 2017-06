La Cour suprême autorise une version partielle du décret anti-immigration : une victoire pour Donald Trump ?

Mais s'agit-il effectivement d'une victoire sans équivoque ? Pour le savoir, nous avons posé la question à Corentin Sellin, professeur agrégé d'Histoire et spécialiste de la politique aux Etats-Unis. Selon lui, la réponse est dans la nuance. "On peut y voir une victoire, oui, parce que cette décision de la Cour suprême met fin à une série de revers prononcés par les cours fédérales, dont la dernière en date s'était prononcée en faveur d'un gel complet du décret". Mais, poursuit-il, "les exceptions imposées par la Cour suprême à la mise en vigueur de travel ban sont tellement nombreuses que très peu de personnes seront finalement concernées".





Néanmoins, la vraie signification de cette décision est ailleurs. Pour Corentin Sellin, il faut regarder le point de vue des juges dans le détail pour comprendre la véritable victoire de l'administration Trump. "Si les neuf juges de la Cour suprême sont sensés rendre leur avis de manière unanime, ils peuvent s'exprimer individuellement. Et là, on voit bien que trois juges, sur les neuf, auraient souhaité une application intégrale - et non partielle - du travel ban. Parmi ces trois juges figure notamment Neil Gorsuch... nommé par Trump lui-même." On comprend bien, donc, que cette nouvelle recrue était un bon calcul : "Gorsuch rejoint le bloc le plus conservateur et c'est la vraie victoire de Donald Trump." En attendant le jugement sur le fond du texte, cet automne.