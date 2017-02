"Muslim Ban" : le juge nommé par Donald Trump à la Cour suprême trouve "décourageant" un de ses tweets

Etre soutenu par Donald Trump pour accéder à la Cour suprême ne l’empêche pas de critiquer les propos de son président. Alors que le juge conservateur Neil Gorsuch a été nommé par le dirigeant américain au siège vacant de la plus haute juridiction des Etats-Unis (la nomination doit encore être ratifiée par le Sénat), celui-ci n’a pas caché son désarroi devant le tweet adressé par le milliardaire au juge James Robart. Il a estimé "décourageant" et "démoralisant" le message qualifiant le magistrat de "pseudo-juge" et sa décision de suspendre provisoirement le décret migratoire de "ridicule", qui "sera renversée".