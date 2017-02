"Muslim Ban", protectionnisme... Trudeau et Trump, le choc des contraires

Donald Trump a accueilli ce lundi Justin Trudeau, faisant du Premier ministre canadien le troisième dirigeant étranger reçu à la Maison Blanche. Choix politiques, gouvernance, style, tout sépare l'ultra-conservateur président américain et le très progressiste chef du gouvernment canadien, de 25 ans son cadet.





La rencontre s’annonçait délicate pour Justin Trudeau qui comptait esquisser un compromis sur le libre-échange, tout en faisant entendre ses divergences d’opinion sur le climat ou l’immigration. Si l’on était bien loin de la complicité affichée il y a un an lors de la rencontre entre le Premier ministre et Barack Obama, cette première entrevue s’est finalement déroulée sans accroche, les deux chefs de gouvernement soulignant leurs divergences tout en évitant de se critiquer ouvertement. Au cœur de leurs discussions : l’économie et l’immigration.