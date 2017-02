"Muslim ban" : sur LCI, Marine Le Pen reprend l'intox de la conseillère de Donald Trump

La France de Marine Le Pen ressemblerait-elle, en cas de victoire présidentielle de cette dernière, aux Etats-Unis de Donald Trump ? Après avoir vanté "le protectionnisme" porté par le président américain, alors que ce dernier avait sermonné Ford pour l'empêcher de délocaliser une usine, la candidate frontiste semble également inspirée par le "Muslim Ban", ce décret bloquant l'arrivée sur territoire américain des ressortissants de sept pays musulmans.





Interrogée sur le sujet lors de sa venue sur LCI mardi 7 février, Marine Le Pen n'a pas non plus débordé d'enthousiasme à l'idée d'en copier le dispositif. "En l'état, non [...] dans un moment temporaire, bien sûr, on peut être amené éventuellement à prendre cette mesure. Ce n'est pas une mesure de principe, je le dis très clairement. Mais je ne suis pas d'accord avec le principe de rétroactivité [lz Muslim Ban concerne des citoyens déjà installés aux Etats-Unis, ndlr]. Dans un Etat de droit, il n'y a pas de rétroactivité. C'est l'avocate, aussi, qui vous parle."