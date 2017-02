Un bébé iranien va être opéré à Portland envers et contre Trump

"En Iran, une opération de ce genre a 20 à 30% de chance de réussir. Ici, c’est 97%", a expliqué au Guardian Amber Murray, l’avocat américaine de la famille, qui a déposé une demande d’exception pour obtenir un visa. L’avocate a également lancé un appel aux dons car, pour obtenir une dérogation, tous les soins devaient être payés en avance.





Ce vendredi, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a finalement annoncé que l’Etat fédéral accordait un visa aux Reshad. Le centre pédiatrique new-yorkais Mount Sinai a, de son côté, offert de prendre en charge gratuitement l’enfant. Andrew Cuomo s'était dès le départ mobilisé autour de cette affaire, amplement relayée par les médias, et s'était indigné que le décret du Président américain puisse mettre en danger la vie d'un bébé. Suzanne Bonamici, une élue de l'Oregon, s'était également engagée en plaidant la cause de Fatemeh devant la Chambre des représentants à Washington.