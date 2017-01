Mutinerie au Brésil : l'un des fugitifs publie des selfies pendant sa cavale

Cette incursion plutôt inédite sur les réseaux sociaux de prisonniers en cavale n'est évidemment pas passée inaperçue. Et même si le compte Facebook de Brayan Bremer a depuis été supprimé, des pages comme @fugitivodoano (fugitif de l'année) ont vu le jour et reprennent avec dérision les photos du fugitif. On le retrouve ainsi en "Reine des neiges", légendé du célébrissime "Libéré, délivré... "