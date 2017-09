Mystérieuses "attaques acoustiques" à Cuba : les États-Unis rappellent "plus de la moitié" de leurs diplomates

Le département d'Etat, qui parlait jusque-là d'"incidents" ayant provoqué plusieurs "symptômes" sans préciser lesquels, évoque cette fois des "attaques précises" ciblant ses diplomates. La dernière "attaque" remonte au mois d'août, et les premiers "symptômes physiques" ont été signalés fin 2016.





"Ces employés ont subi des lésions importantes en raison de ces attaques", notamment des pertes d'audition, des problèmes d'équilibre et de sommeil, des maux de tête, a souligné le responsable. Certains ont dû être rapatriés pour être soignés aux Etats-Unis. L'enquête n'a toutefois pas encore permis d'identifier la cause et les auteurs de ces "attaques", récemment qualifiées de "harcèlement acoustique" par un syndicat de la diplomatie américaine.