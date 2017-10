Nate menace les Etats-Unis : 5 choses à savoir sur les ouragans

La tempête se forme en mer par un système de basses pressions qui créé une zone de dépression. L’air y est plus chaud et plus léger que dans les zones voisines. Il exerce une pression au sol et remonte par effet d’aspiration, chargé d’humidité. L’air se refroidit alors, la vapeur d’eau se condense et de gros nuages se forment. A la périphérie de la masse d’air tournoyante (noyau) se déplaçant, les vents deviennent violents. Leur intensité va alors définir le niveau du phénomène. Cela arrive généralement lorsque les températures de l’air sont très élevées et celles de l’eau d’au moins 26°C sur 60 m de profondeur. Dans l’hémisphère sud, la dépression tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. Dans l’hémisphère nord, dans le sens inverse.





Un ouragan peut occuper une zone de 500 à 1000 km de diamètre au-dessus de l’eau et se déplacer ainsi sur plusieurs milliers de kilomètres, précédé d’une houle longue qui entraîne une surélévation de la mer. Plus l’ouragan va progresser sans rencontrer d’obstacles, plus il peut grossir et se renforcer. Il en résulte des vagues de plus en plus grandes qui s’abattront alors sur les côtes. L’œil de l’ouragan fait généralement de 10 à 100 km de largeur et est une zone relativement calme. Si la température de l’eau baisse, l'ouragan va s’affaiblir. Cela explique qu’il s’affaiblit progressivement en touchant terre, privée de sa source de chaleur et d’eau.