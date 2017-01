Naufrage du Titanic : une nouvelle théorie explique la fragilité du paquebot

On croyait tout savoir sur le naufrage du Titanic.. et bien il pourrait bien n'en être rien. Plus de 100 ans après la disparition du paquebot réputé "insubmersible", le journaliste irlandais Senan Molony, féru du sujet, fait de nouvelles révélations. Comme le rapporte le journal britannique The Independent, ce dernier prétend dans un documentaire "Titanic : The New Evidence", diffusé sur Channel 4 le 31 décembre, qu'un incendie survenu plusieurs jours avant la collision du Titanic avec un iceberg serait à l'origine de la catastrophe.