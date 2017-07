La victoire et puis... Neuf mois après le succès de son équipe de base-ball, Chicago connaît un baby-boom

Le cas rapporté par le Chicago Tribune n'est pas totalement inédit : les victoires sportives sont connues pour faire grimper en flèche le nombre de naissances. Selon une étude parue dans le British Medical Journal en 2013, l’euphorie suivant un match gagné peut pousser à célébrer l’événement de façon plus intime, et donc engendrer des naissances imprévues. La victoire de FC Barcelone en Champions’s Ligue en 2009 avait, par exemple, donné lieu à une augmentation de la natalité de 16%. Même schéma en Allemagne, qui avait remporté la Coupe du monde 2014, ou en Islande, vainqueur de l’Euro 2016, où les maternités ne désemplissaient pas neuf mois plus tard. Seuls les Français, visiblement pas très chauds lapins, ne s'étaient pas davantage reproduits lors de la victoire bleu-blanc-rouge à la Coupe du monde 1998. Selon les chiffres de l’Insee, le taux de natalité était resté dans la moyenne neuf mois après la fin de la compétition.