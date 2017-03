New York : il tue un homme noir en pleine rue, un suprématiste blanc inculpé de crime raciste et d'acte de terrorisme

James Jackson, 28 ans, s'était présenté de lui-même au commissariat de Times Square mercredi dernier pour livrer des aveux, un peu plus de 24 heures après son crime. Assurant appartenir au mouvement qui prône la suprématie blanche, il avait indiqué s'être rendu à New York en bus depuis Baltimore, car New York est "la capitale médiatique du monde" et qu'il souhaitait "faire parler de lui", avait déclaré vendredi William Aubry, responsable des enquêtes de la police de New York pour le quartier de Manhattan.





Lundi soir, dans le quartier de la gare des bus de Manhattan, il a, selon la police, frappé de plusieurs coups de couteau Timothy Caughman, 66 ans, qui vivait dans un refuge pour sans-abris à proximité. Ancien militaire de 2009 à 2012, avec notamment à son actif un séjour en Afghanistan, James Jackson se serait servi d'un immense couteau d'assaut dont la lame atteignait 45 cm.