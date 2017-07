VIDÉO - New York : nouveau déraillement d'un métro, le 5e en moins de quatre mois

Aux États-Unis, et notamment à New York, le déraillement des trains est chose commune en raison d’un manque d’investissement financier. Les infrastructures, obsolètes, ne sont que rarement remplacées. Jeudi, à la veille de ce nouvel accident, Joe Lohta, à la tête de la MTA, qui gère les trains new-yorkais, a appelé le maire de la Grosse Pomme, Bill de Blasio, à lever davantage de fonds pour la rénovation du métro. Le gouverneur Andrew M. Cuomo a récemment appelé à améliorer urgemment le système. "Les New-Yorkais méritent mieux", avait-il affirmé selon le New York Times.