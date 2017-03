Ni hommes, ni femmes : à la découverte des "Muxhes", ce "troisième sexe" accepté et intégré par la société mexicaine

SEPT À HUIT - Dans le sud-ouest du Mexique, certains hommes s'habillent en femmes : on les appelle "les Muxhes" en dialecte zapotèque. C'est le cas de Sofia, Queta ou Mistica. Elles font partie de cette communauté homosexuelle et travestie qui se définit comme un troisième sexe et vit intégrée au reste de la société.