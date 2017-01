Bombardement d'un camp de réfugiés au Nigeria : le bilan s'alourdit à 90 morts

"Une attaque choquante et inacceptable", c'est en ces termes que Médecins sans Frontières a condamné mardi 17 janvier la double frappe aérienne qui a touché un camp de déplacés dans le nord-est du Nigeria faisant au moins 90 morts et 120 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Ce bilan pourrait encore s'alourdir. Plusieurs "rapports concordants" émanant de résidents et de dirigeants des communautés font état de 170 tués, a expliqué MSF.