Non, le Captagon n'est pas et n'a jamais été la "drogue des djihadistes"

Contrairement à ce que beaucoup pensent, le captagon n’a pas vu le jour en 2015. "À l’origine, Captagon est le nom d’un médicament psychotrope commercialisé à partir du début des années 1960", peut-on lire dans le rapport. Elle était sous la forme d'un petit comprimé blanc estampé d'un logo caractéristique représentant deux demi-lunes. Son principe actif est la fénétylline, une drogue de synthèses de la famille des amphétamines.





"Or, la fénétylline n'est plus produite aujourd'hui, cette substance n'existe plus", explique M. Laniel. "Ce qu'on appelle le Captagon aujourd'hui et qui est vendu sur le marché illicite, est constitué principalement d'amphétamines et s'apparente à du speed". Ce captagon est fabriqué au Liban, et probablement aussi en Syrie et en Irak, selon le rapport, essentiellement à destination de l'Arabie Saoudite.