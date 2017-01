"Nous allons continuer ce voyage avec vous" : les adieux imprévus d'Obama à ses supporteurs... et son petit tacle à Trump

Cherchant un peu ses mots, il a poursuivi ses remerciements. "Pour vous tous, qui avez lutté avec toute votre énergie et votre âme, non seulement dans la campagne, mais aussi pour améliorer les écoles, s’assurer que nous laissions derrière nous une planète sûre, que les gens qui travaillent dur ont devant eux des possibilités d’aider et soutenir leur famille". Une nouvelle fois, il a assuré ses soutiens de ses remerciements : "Sans vous tous, je ne pourrais pas être fier", a-t-il répété. "C’est le privilège de ma vie, et je parle pour Michelle aussi, et nous allons continuer ce voyage avec tous tous, et je vous attends au tournant, je vais voir ce que vous allez faire après, et nous allons vous suivre. Merci a tous, on pouvait le faire ! Dieu bénisse l’Amérique !"





Quelques heures plus tôt, Barack Obama avait déjà fait ses adieux sur Twitter, via le compte de la présidence des Etats-Unis @POTUS. Un compte qui a, dès la prise de pouvoir de Donald Trump, été récupéré par les équipes du candidat républicain. Et un des premiers effets de la présidence Trump est d'avoir fait déjà perdre des millions d'abonnés à ce compte : sur Twitter, les internautes appellent en effet à le bloquer.