"Nous n'acceptons ni les gays, ni les animaux" : un couple d'homosexuels refusé d'un gîte en Italie

Mais ils ne veulent pas en rester là. Dès le lendemain, Massimo, l'un des deux hommes, contacte l'association italienne de lutte pour les droits des personnes LGBT "Arcigay" afin de médiatiser l'affaire. "J'ai repensé aux images des pancartes affichées à l'entrée des magasins il y a 70 ans et qui disaient 'interdit aux chiens et aux Juifs', a-t-il confié à l'association Arcigay. Depuis, on dirait que beaucoup n'ont pas retenu la leçon". Avant de s'interroger : "L'argent que moi et mon compagnon allions lui donner n'est-il pas le même que celui qu'il recevrait d'un couple hétérosexuel ?"