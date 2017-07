Nouveau tir de missile de la Corée du Nord : "Tout le territoire américain est à notre portée", affirme Kim Jong-Un

C’est une nouvelle provocation qui fait craindre une escalade dans la crise. La Corée du Nord a procédé ce vendredi soir à un tir de missile balistique intercontinental (ICBM), qui a parcouru un millier de kilomètres avant de finir sa course en mer du Japon. Kim Jong-Un a par la sutie affirmé que le test démontrait la capacité de la Corée du nord à déclencher un tir "n'importe où et n'importe quand", selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Cette dernière a ajouté que "le leader (Kim Jong-Un) a déclaré fièrement que le test confirmait aussi que le territoire continental des Etats-Unis est à notre portée de tir".





Le président américain Donald Trump a affirmé de son côté que "les Etats-Unis prendront les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du territoire national américain et pour protéger nos alliés de la région"





Les chefs militaires américains et sud-coréens ont discuté d'"options de réaction militaire", a indiqué le Pentagone. Le général Joe Dunford, chef d'état-major inter-armées, et l'amiral Harry Harris, chef du commandement Pacifique de la marine américaine, se sont entretenus avec le chef d'état-major inter-armées sud-coréen, le général Lee Sun Jin. "Au cours de cet appel, Dunford et Harris ont exprimé l'engagement irrévocable envers l'alliance américano-sud-coréenne", a fait savoir le bureau du général Dunford. La France a elle aussi réagi par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères en appelant à "l'adoption rapide de sanctions additionnelles et fortes" par le Conseil de sécurité de l'Onu.