Nouveau week-end d'horreur au Nigeria : les islamistes de Boko Haram massacrent 8 civils et tuent 5 soldats

C’est dans une camionnette de fortune que ces huit personnes sont parties ramasser du bois à une dizaine de kilomètres de la ville, non loin du village de Kayamlya. "Les hommes armés ont arrêté le véhicule et ont rassemblé les hommes. Ils les ont massacrés tous les huit et ont brûlé les corps", a indiqué Babakura Kolo, membre d’une milice luttant contre Boko Haram. "Nous avons enterré mon voisin samedi soir. Il faisait partie des huit personnes parties chercher du bois de chauffe en brousse. Ils lui ont coupé la gorge et ont brûlé son corps", a confirmé Mohammed Abubakar.