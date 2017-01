Nouvel An : voici ce que nous réserve l'année du coq et pourquoi elle inquiète les Chinois

L’Asie réveillonne ce samedi pour le Nouvel An lunaire, la fête la plus importante de l’année : elle est synonyme de réunion familiale et de repas fastueux. Les autorités chinoises prévoient ainsi que près de trois milliards de trajets seront effectués en l'espace de 40 jours, selon l'agence officielle Chine nouvelle. C'est - de loin - la plus grande migration humaine du monde.





Dans le calendrier lunaire chinois, chaque année est représentée par un animal et est censée adopter ses traits de caractère, un cycle de 12 années qui commence avec le rat et se termine avec le cochon. En 2017, c'est au tour du 10e d'entre eux de sévir, le coq.