Un chien renifleur retarde 16 vols et finit abattu dans un aéroport néo-zélandais

Cité par The Guardian, Hans Krief, porte-parole du groupe de protection des animaux SAFE, a déclaré qu'il était "consterné et perplexe" à la suite de la mort du chien. Selon lui, Grizz aurait pu être arrêté avec une solution non létale : "Un pistolet tranquillisant aurait dû être utilisé. Et si un tel pistolet n’était pas disponible, les personnels de l’aéroport auraient pu en emprunter un au zoo d'Auckland".





De son côté, Callum Irvine, de l'Association vétérinaire néo-zélandaise, se montre plus nuancé : "Si un pistolet tranquillisant n'est pas utilisé correctement, l'animal peut devenir encore plus craintif et difficile à gérer. Ce qui pourrait le rendre encore plus dangereux pour ceux qui l'entourent"a-t-elle déclaré à Stuff.





Formé pour détecter les explosifs, Grizz avait rejoint l’Avsec en mai dernier. Il était à six mois d’obtenir son diplôme. Sa mort a entraîné de nombreux messages d’indignation sur les réseaux sociaux.