Obama, anti-Trump jusqu'au bout

Concernant le Proche-Orient, Barack Obama a prévenu Donald Trump de ce que la situation entre Israël et la Palestine était "explosive". déclaré que le statu quo est "dangereux pour Israël et mauvais pour la région". "Il me semble qu'il est normal qu'un nouveau président examine toutes les hypothèses. Il faut réfléchir, il ne faut pas agir avec emportement sur ce sujet-là".





Un conseil adrssé semble-t-il à son successeur, qui a multiplié les déclarations enamourées à l'égard d'Israël, notamment au moment où l'Etat hébreu faisait l'objet d'une résolution de l'Onu, sans opposition américaine, exigeant la fin de la colonisation de Jérusalem-Est. Parmi celles-ci, la promesse d'installer l'ambassade américaine à Jérusalem et non plus à Tel-Aviv.