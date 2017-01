Onze enfants agressés au couteau dans une école en Chine

Les faits se sont produits dans la ville de Pingxing (sud de la Chine). Onze enfants ont été poignardés, selon le média national. Les victimes ont été hospitalisées mais leurs jours ne seraient pas en danger. Le suspect, lui, a pu être interpellé. Ce dernier avait escaladé le mur d’enceinte de l’école pour y pénétrer.





Le pays a connu ces dernières années plusieurs attaques de ce type. Il y a un peu plus d’un an, fin février 2016, un homme de 45 ans avait blessé six enfants à l’arme blanche dans une école de la ville d’Haikou, capitale de la province de Haina, au sud de la Chine, avant de se donner la mort. Deux des enfants agressés avaient été sérieusement touchés mais rapidement jugés hors de danger.