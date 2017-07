Coup de filet antiterroriste franco-belge : la France aurait déclenché l'opération par crainte d’un attentat le 14 juillet

Malgré "plusieurs suspects" toujours recherchés depuis le coup de filet antiterroriste menés mercredi en Belgique et en France, les enquêteurs ont pu débuter leurs investigations. Ils tentent de percer à jour les liens entre les frères Akim et Khalid Saouti, inculpés à Bruxelles pour "participation à un groupe terroriste", et le suspect français interpellé à Wattignies (Nord). En garde à vue dans les locaux de la DGSI, celui-ci aurait été le point de départ de l’enquête, révèle Le Parisien.





Selon nos confrères, la France s'inquiétait du rapprochement entre le suspect (qui se serait radicalisé en prison) et les frères Saouti. L’homme de 42 ans avait d’ailleurs été vu transportant un sac devant le garage d’Anderlecht (banlieue de Bruxelles) où ont été découvertes les armes mercredi, pendant qu'Akim Saouti surveillait les environs.