Ouragan : les États-Unis se préparent à l'arrivée de Nate

La Nouvelle-Orléans et d'autres villes américaines du golfe du Mexique se mobilisent. Un couvre-feu obligatoire va être institué à la Nouvelle-Orléans et certaines zones ont reçu l'ordre d'être évacuées. "La pire menace n'est pas nécessairement la pluie, mais des vents forts et des vagues", a précisé le maire de la ville, Mitch Landrieu. Au Mexique, Carlos Joaquin, le gouverneur de l'Etat de Quintana Roo, qui comprend la région touristique de Cancun, a suspendu les cours dans les écoles dès vendredi après-midi. Le gouverneur a également demandé à la population de "ne pas baisser la garde". En anticipation de son passage dans le Golfe du Mexique, des plateformes pétrolières et gazières ont été évacuées.





Ponts détruits, routes inondées, arbres au sol et glissements de terrain : Nate a causé de lourds dégâts lors de son passage en Amérique centrale. Selon les derniers bilans officiels des services de secours, la tempête a fait 13 morts au Nicaragua, 10 au Costa Rica, trois au Honduras et deux au Salvador. Et ce bilan n'est que provisoire. Au Costa Rica, les équipes de secours recherchaient plus de 30 personnes disparues et plus de 5.000 ont dû trouver refuge dans des abris. Sous la violence de la tempête, des villages entiers étaient coupés du monde dans plusieurs pays de la région. Le président du Costa Rica, Luis Guillermo Solis, a décrété trois jours de deuil national en hommage aux dix personnes tuées, dont une fillette de trois ans emportée par une coulée de boue.