Ouragan : Ophélia, toujours plus proche de l'Irlande

L'Irlande se prépare à l'arrivée de l'ouragan Ophélia, le plus important jamais enregistré aussi loin à l'est dans les eaux de l'océan Atlantique. Aussi, les autorités ont-elles ordonné la fermetures de tous les établissements scolaires lundi. Les transports scolaires seront également annulés. Selon les estimations du Centre américain des ouragans (NHC), l'ouragan devrait être rétrogradé en tempête "post-tropicale", mais restera toutefois "puissante" alors qu'elle approchera les côtes irlandaises et britanniques. La région pourrait subir "un impact direct provoqué par le vent et la forte pluie, mais aussi par des conditions maritimes dangereuses", a précisé le NHC.





Huit comtés à l'ouest du pays sont placés en "alerte rouge" dès lundi matin, certaines prévisions faisant état de rafales de vent dépassants les 130 km/h et d'un risque d'inondations et de dégâts matériels importants. L'ensemble de ces décisions ont été prises après des discussions avec la cellule d'urgence du gouvernement et le service météorologique irlandais sur "cette tempête sans précédent", a précisé le ministère de l'Education.





Des perturbations sont aussi à prévoir dans les transports, l'aéroport de Cork, dans le sud-ouest du pays a prévenu que plusieurs vols pourraient être annulés. Le reste du pays, dont la capitale Dublin, a été placé en "alerte jaune" ou "orange", avec de fortes pluies attendues. Le National Emergency Coordination Group, qui réunit plusieurs départements gouvernementaux, a émis une série de recommandations à l'attention du public à l'issue d'une réunion dimanche.