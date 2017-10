Ouragan : Ophelia, toujours plus proche de l'Irlande, des rafales de 120 à 130 km/h attendues

L'organisation estime que des coupures de courant sont "probables", et conseille par ailleurs d'éviter les zones côtières dans la journée de lundi. Elle invite également à reporter tout déplacement qui ne serait pas nécessaire, "les vents très forts" rendant les routes "dangereuses". L'ouragan Ophelia a atteint ce samedi la catégorie 3, montant d'un cran sur une échelle de 5, avant de passer au large de l'archipel portugais des Açores dans la nuit. Sept des neuf îles de l'archipel avaient été placées en "alerte rouge", mais l'ouragan n'a pas provoqué de dégâts importants sur ces îles.





Selon un bilan fourni ce dimanche par la protection civile regionale, quatre arbres ont été arrachés sur l'île de Sao Miguel et les pompiers sont intervenus à six reprises à travers l'archipel en raison de petites inondations ou de glissements de terrain. Plusieurs vols reliant les îles entre elles ou au territoire continental portugais ont été annulés, affectant environ 800 passagers. Pour les experts de ces phénomènes météorologiques, Ophelia restera dans les annales comme le plus important ouragan ayant jamais été enregistré aussi à l'est au-dessus de l'océan Atlantique, et le premier depuis 1939 à s'avancer autant vers le nord.

Au Royaume-Uni, vers lequel Ophelia se dirigera ensuite, les services météorologiques ont placé l'Irlande du Nord en "alerte orange" lundi entre 14h et 21h GMT (entre 15h et 22h locales), l'avant-dernier niveau, pouvant nécessiter pour la population de se protéger contre les conséquences "potentiellement mortelles" des conditions météorologiques prévues.