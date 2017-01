Pakistan : une série de disparitions de blogueurs suscite l'inquiétude

Salman Haider, Waqas Goraya, Asim Saeed, Samar Abbas et Ahmed Raza Naseer sont blogueurs. Ils ont un autre point commun : tous ont disparu entre le 4 et 7 janvier dans plusieurs villes du Pakistan. Des disparitions qui ne doivent rien au hasard selon leurs proches, convaincus que ces militants des droits de l'Homme paient le prix de leur engagement en ligne.





Un engagement 2.0 auquel s'est adonné ces derniers mois Salman Haider. Ce poète et universitaire a en effet critiqué l'armée et le gouvernement du pays. Samar Abbas, lui, dirige la petite organisation Alliance civile progressiste. Son but ? "Protéger les droits des minorités" et "lutter contre les activités des groupes extrémistes interdits", a indiqué Talib Raza, un membre de cette structure, précisant que celle-ci avait pris part à des manifestations en faveur des droits des minorités. Samar Abbas a disparu dans des circonstances mystérieuses à Islamabad. Un "fait divers" de trop pour la société civile, qui organise la riposte.