Palestine : les deux rivaux Hamas et Fatah en voie de réconciliation

Premières avancées de l'accord : 3000 policiers de l'Autorité palestinienne vont être déployés à Gaza, a révélé à l'AFP un haut responsable impliqué dans les tractations, sous couvert de l'anonymat. Les forces de l'Autorité vont également reprendre d'ici au 1er novembre le contrôle des points de passage entre Gaza et Israël, selon le chef de la délégation du Fatah, Azzam al-Ahmed.



Mais des questions aussi cruciales et compliquées que le contrôle de la sécurité à Gaza et le sort des 25.000 hommes du bras armé du Hamas semblent avoir été remises à plus tard. Alors que Mahmoud Abbas semble hostile au fait que le Hamas reste en charge de la sécurité à Gaza, le Hamas a fait savoir que la question de ses armes n'était pas négociable.