Pâques : en Allemagne, il est interdit de danser pendant les fêtes religieuses

Croyez-le ou non : "l’interdiction de danser" est bel et bien inscrite dans la loi allemande et, à chaque approche de Pâques, la polémique sur le "Tanzverbot" ressurgit. Cette loi concerne les concerts ou fêtes publiques, mais aussi par exemple les événements sportifs.





Chaque Etat régional a ses propres jours d’interdiction, soit toute la journée, soit pendant des plages horaires strictement définies. Celle du Vendredi Saint est la plus draconienne. Elle concerne tous les 16 Länder (Etats régionaux) et s’applique dans 13 d’entre eux toute la journée. Dans certains, elle se poursuit même le samedi, voire jusqu’au dimanche midi.