"Paris n’est plus Paris" : les nouveaux propos polémiques de Trump sur l’immigration en Europe

Donald Trump a fait de nouveau polémique vendredi soir lors d’un meeting en parlant de Paris pour justifier sa politique d'immigration et de lutte contre le terrorisme. Il raconte qu'un ami, qui serait un habitué de la capitale, aurait renoncé à s’y rendre en estimant que "Paris n’est plus Paris". Une stigmatisation de la France et de l'Europe qui commence à agacer.