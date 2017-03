Partir ou rester après le Brexit : les Français de Londres de plus en plus partagés

Dans la capitale, d’autres sont beaucoup moins optimistes. L’avenir pourrait s’annoncer plus gris, et certains ont même décelé qu’une part de xénophobie s’était libérée. "On sent qu'on est moins les bienvenus. On sent qu’il y a un racisme qui s’est installé, pas forcément envers les Français, mais envers les non-anglais. On envisage de partir, pour plusieurs raisons, pas que à cause du Brexit", admet une mère de famille.