Pas de délégation française pour l'investiture de Trump ? En fait, c'est normal

Au total, environ un million d'invitations ont été émises pour assister à cet évènement, comme le rapporte Le Figaro. Mais en réalité, les militants républicains devraient représenter un grand nombre de ces invités. Outre les 180 ambassadeurs conviés, seuls deux chefs d'Etat échappent généralement à la règle expliquée plus haut : celui du Canada et celui du Mexique, ses deux voisins. Mais Justin Trudeau a d'ores et déjà indiqué qu'il était occupé ailleurs, précise le quotidien français. Et il serait étonnant d'y voir Enrique Pena Nieto, à qui Donald Trump veut faire payer un mur entre les deux pays.