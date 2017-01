Pas encore investi, Donald Trump se met déjà à dos la CIA

Il n'est pas encore président et déjà, la relation entre Donald Trump et les services américains de renseignement semble vouée au divorce. D'abord, il y a l'affaire du piratage du Parti démocrate en pleine campagne présidentielle. La CIA assure que les Russes sont derrière, avec pour intention de mettre des batons dans les roues de Hillary Clinton, et donc de favoriser Trump.





Personne ne dit que les Russes ont fait gagner Donald Trump, mais lui le prend comme ça. Et il tire à vue, niant le hacking russe : "J’ai gagné l'élection facilement et des opposants véreux essaient de dénigrer notre victoire avec des FAUSSES INFORMATIONS", tweetait-il encore mercredi 11 janvier, oubliant tout de même que son adversaire avait recueilli plus de trois millions de votes de plus que lui.