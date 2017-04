Passager violemment débarqué d’un avion : United Airlines passe à la caisse (et devrait faire face à la justice)

Evoquant un risque de "préjudice grave" pour leur client, les avocats de la victime ont déposé mercredi en justice une demande en référé pour que soient conserver les enregistrements vidéo et autres preuves relatives à l’incident. Vraisemblablement en vue de porter plainte. "Parce que United a un problème de communication catastrophique, cette affaire a une valeur beaucoup plus importante qu'une affaire similaire aurait normalement", explique Paul Callan, avocat à New York, pour qui le tollé suscité devrait inciter l’entreprise à un règlement rapide et généreux de l'affaire.