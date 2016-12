Pays-Bas : 26 femmes pourraient avoir été inséminées avec le sperme d'un autre homme que leur conjoint

Aujourd'hui, la moitié des femmes concernées sont enceintes ou ont accouché. Le centre médical a immédiatement lancé une enquête pour trouver les raisons possibles de cette faute de procédure. Il est aussi entré en contact avec les parents ou futurs parents concernés. "L'UMC Utrecht cherche à savoir comment limiter autant que possible les conséquences pour les couples et le laboratoire", a-t-il souligné dans le communiqué. Le conseil d'administration "va tout faire pour faire la lumière aussi rapidement que possible sur cette affaire".





En 2012, une mère avait porté plainte pour négligence contre une clinique à Singapour après que le sperme de son mari a été interverti avec celui d'un inconnu. La femme d'origine chinoise avait eu des soupçons car son enfant, né en 2010, avait une couleur de cheveux et de peau très différente de celle de son père, avait rapporté la presse à l'époque.