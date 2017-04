Pédopornographie sur WhatsApp : un réseau international démantelé

Les enquêteurs sont parvenus à identifier plus de 130 suspects, consommateurs d'images et producteurs, et ont élaboré des "dossiers de renseignements" contenant par exemple leur identité et leur implication dans l'affaire. Plus de 300 ordinateurs, téléphones portables, tablettes et disques durs ont été également saisis. Ce matériel est examiné "avec l'objectif d'identifier les enfants qui sont victimes de ces crimes et de les sauver de la situation dangereuse" dans laquelle ils se trouvent, a ajouté Europol.





Le commissaire à la tête de l'unité d'enquêtes technologiques de la police espagnole, Rafael Pérez, a souligné que sur les images analysées, on pouvait voir des enfants âgés pour les plus jeunes d'entre eux de deux/trois mois à huit ans. "Ces malfaiteurs poussent les frontières des technologies modernes pour tenter d'éviter d'être pris par la police", a déclaré Rob Wainwright, directeur d'Europol. "Nous devons continuer à combiner nos ressources et compétences conjointes pour nous attaquer à cette menace envers nos enfants et amener ces malfaiteurs devant la justice."