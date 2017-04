Pendant que son père recevait Xi Jinping, la fille de Donald Trump étendait ses activités commerciales en Chine

Du côté de la société d’Ivanka Trump, les dirigeants affirment que tout ceci fait partie du cours normal des négociations commerciales. Abigail Klem, la présidente de Ivanka Trump Marks LLC, a déclaré à CNN, via un communiqué ce mardi, que le dépôt des marques commerciales était très important, en particulier dans les "régions où l'atteinte à la marque est connue". Si elle a démissionné de la direction de la société, Ivanka Trump détient toujours cette dernière et fait souvent office de "vitrine" pour ses marques, portant de nombreux vêtements et accessoires issus de ses collections. Au premier trimestre de 2017, les ventes de produits de la société d'Ivanka Trump ont augmenté de 40 % en Chine.





Proche conseillère de son père et régulièrement présente non loin du bureau ovale de la Maison Blanche, Ivanka Trump ne devrait pas se mêler des affaires commerciales du gouvernement selon son avocat Jamie Gorelick, interrogé par CNN, évitant ainsi d’éventuels conflits d’intérêt. Elle devrait se concentrer sur la question de la place des femmes en entreprise et celle de l'éducation des enfants.