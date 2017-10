Pérou : 1,3 tonne de cocaïne découverte dans des tubes à usage sanitaire

Selon le ministère de l'Intérieur, le chef de la bande arrêtée ce mardi est un Mexicain, José Manuel Rios Perez. Parmi les 17 personnes arrêtées, en majorité des Péruviens, se trouve un Brésilien, Nelson Dobbins Robello, que le ministère de l'Intérieur considère comme le financier de l'organisation.





Le Pérou est l'un des plus gros producteurs mondiaux de cocaïne, avec quelque 400 tonnes par an, selon les dernières estimations du gouvernement. D'après le parquet antidrogues péruvien, l'économie de la drogue y atteint 8,5 milliards de dollars par an.