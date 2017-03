Personnes transgenres : Trump marque des points dans "la guerre des toilettes"

Trump va-t-il gagner la "guerre des toilettes" ? Emblématique de la lutte pour les droits des transgenres, ce dossier qui concerne l'accès aux W.C. dans les écoles et les universités pourrait tourner à l'avantage de la nouvelle administration. En cause : un renvoi en appel annoncé ce lundi par la Cour suprême, véritable pied de nez à l'administration Obama.





L'ancien gouvernement dirigé par Barack Obama avait en effet émis une circulaire fédérale demandant au système public de l'éducation de permettre aux élèves d'utiliser les W.C. et les vestiaires sportifs selon le sexe auquel ils s'identifiaient, et non selon leur sexe de naissance. Or, la nouvelle administration du président Trump a annulé le mois dernier ces directives : l'ultra-conservateur ministre de la Justice Jeff Sessions a obtenu gain de cause face à sa collègue de l'Education, Betsy DeVos.