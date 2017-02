Personnes transgenres : Trump veut faire marche arrière sur la politique d’Obama

Plusieurs Etats républicains étaient contre. L'ancien gouvernement dirigé par Barack Obama avait émis une circulaire demandant au système public de l'éducation de laisser les élèves utiliser les toilettes et les vestiaires sportifs selon le sexe auquel ils s'identifient, et non selon leur sexe de naissance. Dans ce qu'on a surnommé "la bataille des toilettes", cette position avait été saluée comme une avancée par des organisations progressistes et des associations de défense des personnes transgenres.





Elle a au contraire été violemment combattue par une douzaine d'Etats républicains, qui ont saisi la justice contre l'administration centrale. Cette affaire sensible, très chargée politiquement, sera examinée le 28 mars par la Cour suprême des Etats-Unis. Mardi, Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche, a annoncé que le gouvernement travaillait à de nouvelles directives concernant les personnes transgenres. "C'est une question sur laquelle se penchent les ministères de la Justice et de l'Education", a déclaré Sean Spicer.