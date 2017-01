Philippines : évasion massive de détenus après l’attaque commando d’une prison

Une nuit de chaos. Plus de 150 détenus de la prison de Kidapawan, aux Philippines, se sont évadés dans la nuit de mardi à mercredi après une attaque menée par une centaines d’hommes armés et imputée par les autorités au Front Moro islamique de libération (Moro islamic liberation front, MILF), la plus importante guérilla islamiste du pays. Les combats ont fait rage pendant deux heures. Un surveillant pénitentiaire a perdu la vie.





"Ils cherchaient à libérer leurs camarades en détention", a déclaré l’un des gardiens à la chaîne ABS-CBN, précisant que ses collègues étaient en nette infériorité numérique face aux assaillants. Selon lui, cette offensive aussi fulgurante qu’agressive est l’œuvre d’une faction dissidente du MILF. La principale phalange du groupe armé, qui compte 10.000 combattants, observe actuellement un cessez-le-feu parallèlement à des négociations avec le gouvernement. Un porte-parole du MILF a d'ailleurs déclaré qu'il ne connaissait pas l'identité des activistes à l’origine de l’offensive.