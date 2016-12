Philippines : un dernier bilan fait état de 6 morts et 18 disparus après le passage d'un typhon

Les côtes du pays, où s’entremêlent arbres, objets et débris, ont des allures de chaos. "De nombreuses maisons ont été emportées par les vents. Des infrastructures comme des écoles et des hôpitaux ont également été touchées. Nous attendons toujours de savoir le nombre de maisons détruites, le montant des dégâts", a déclaré Mina Marasigan, porte-parole du Conseil national de la gestion des catastrophes. Les autorités avaient initialement redouté que le typhon frappe la capitale et ses environs, où vivent treize millions de personnes. Mais la tempête a perdu de son intensité et épargné Manille, avant de poursuivre sa course en mer de Chine méridionale.





En octobre dernier, un puissant Typhon, baptisé Haima, avait déjà touché l'archipel avant de rejoindre Hong Kong. Des bourrasques de vent atteignant 315km/h avaient balayé les paysages de carte postale et une dizaine de personnes avaient été tuées. Parmi elles, quatre avaient été ensevelies par des glissements de terrain, dont deux adolescents de 16 et 17 ans. Il s'agissait de la tempête la plus puissante jamais oberservée depuis Haidan en 2013, après laquelle 7350 personnes étaient mortes ou portées disparues.