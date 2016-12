PHOTOS - Alep : sous la neige, les évacuations touchent à leur fin

L'enclave rebelle d'Alep est ravagée par les offensives successives du régime et plus de quatre ans de combats, mais surtout les bombardements de l'armée syrienne et de son allié russe des derniers mois. Le régime a lancé sa dernière offensive terrestre et aérienne le 15 novembre, déversant pendant un mois un déluge de feu sur les quartiers rebelles où des dizaines de milliers d'habitants étaient soumis à un siège asphyxiant et manquaient de tout depuis juillet. C'est à l'issue de cette opération qu'un accord parrainé par la Russie et l'Iran, alliés indéfectibles du régime, et par la Turquie, soutien de la rébellion, a permis à la mi-décembre les évacuations.