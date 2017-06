PHOTOS - Destruction du minaret penché de Mossoul : ces joyaux archéologiques saccagés par Daech

3/10

Le site assyrien de Tell Ajaja, l'un des plus riches de Syrie, a été amputé en août 2016 de nombreuses statues millénaires et de bas-reliefs. Des tunnels de 20 mètres y ont été forés, des fragments d'objets brisés sont visibles de part et d'autre du site ainsi que de gros trous au sol, séquelles des pillages..